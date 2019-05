Borderlands 3: Gearbox fa chiarezza sulla natura delle microtransazioni

A dispetto dell'incredibile accoglienza ricevuta dalla community con il gameplay reveal di Borderlands 3, l'incomprensione legata all'assenza, poi smentita, delle microtransazioni all'interno del gioco ha contribuito ad alimentare un certo malumore tra gli appassionati.

A tal proposito, il boss di Gearbox Software, Randy Pitchford, è intervenuto sulle pagine del suo profilo Twitter ufficiale per specificare che le microtransazioni saranno solo estetiche e che "ci saranno tonnellate di oggetti cosmetici e bottino gratuito ottenibile ingame in Borderlands 3. Attualmente non ci sono piani per alcun tipo di DLC cosmetico, ma prevedo che ci sarà una domanda post-lancio come avvenuto in Borderlands 2 che saremo lieti di esaudire con degli oggetti cosmetici opzionali ottenibili tramite update e pacchetti aggiuntivi".

A chiarire ulteriormente la natura delle microtransazioni di Borderlands 3 ci ha pensato un rappresentante di 2K che, interpellato dai colleghi di Eurogamer.net, ha spiegato che "i giocatori avranno la possibilità di acquistare alcuni articoli cosmetici come spin per i personaggi, i veicoli e le armi, ma nessuno di questi elementi aggiuntivi sarà considerato come un 'pay-to-win' o avrà un impatto di qualunque genere sul gameplay, ad esempio con l'aggiunta di armi o gadget inediti".

Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore sulla questione delle microtransazioni estetiche del nuovo looter shooter di Gearbox, vi riproponiamo il nostro video gameplay di due ore curato da Francesco Fossetti e ricordiamo a chi ci segue che il lancio di Borderlands 3 che sancirà l'esplosivo ritorno della serie avverrà il prossimo 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e in esclusiva Epic Store su PC.