Borderlands 3: Gearbox fissa per il 16 luglio un misterioso evento

I Cacciatori della Cripta di Borderlands 3 torneranno in azione martedì 16 luglio in coincidenza del "Celebration of Togetherness", un misterioso evento organizzato da Gearbox Software per svelare nuovi dettagli sul gameplay e sulla storia del loro ambizioso sparatutto a mondo aperto.

Il singolare nome scelto dal team diretto da Randy Pitchford per lanciare questo evento, con annesso il messaggio di invito che trovate nel tweet in calce all'articolo, non può che suggerirci il reveal di un nuovo filmato dimostrativo incentrato sulle meccaniche di gioco multiplayer che sperimenteremo dando la caccia, rigorosamente in cooperativa online, ai predoni al seguito dei Calypso Twins.

L'evento avrà inizio alle ore 16:00 italiane di martedì 16 luglio direttamente sulle pagine del sito ufficiale di Borderlands 3. L'assenza di riferimenti al canale Twitch di Gearbox potrebbe indicare la volontà degli sviluppatori statunitensi di arricchire il portale con immagini, gameplay, artwork e schede informative sui singoli personaggi del gioco, così come sui pianeti alieni esplorabili, sulle armi o sulle novità legate al multiplayer cooperativo come il sistema di Ping ispirato ad Apex Legends.

Decisamente meno probabile è invece l'annuncio dei DLC e delle espansioni post-lancio, specie in ragione dell'ormai non troppo lontana uscita di Borderlands 3 che ricordiamo essere prevista per il 13 settembre su PC, PS4 e Xbox One (e a novembre su Google Stadia). Cosa ne pensate di questo evento? Preferiresce ammirare delle nuove scene di gameplay o vorreste ricevere maggiori informazioni sulla storia del nuovo Borderlands?