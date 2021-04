Borderlands 3: Gearbox è inarrestabile, ecco il nuovo codice da 3 Chavi d'Oro gratis

A poche ore dalla scadenza del codice da dieci Chiavi d'Oro di Borderlands 3, ecco che Gearbox Software torna alla riscossa con un altro Codice SHiFT grazie al quale tutti i giocatori dello sparatutto, a prescindere dalla piattaforma di riferimento, possono ottenere altre tre chiavi gratuite.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

KZCJB-FSR69-WF5FZ-X33JJ-HRTCS

Fortunatamente, questo codice non ha una durata limitata come quella dell'ultimo codice e resterà valido per diversi giorni: avete infatti tempo fino alle ore 17:00 italiane del prossimo mercoledì 28 aprile 2021 per fare vostre queste nuove ricompense. Vi ricordiamo che se sul vostro account SHiFT sono state collegate più piattaforme (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store e Google Stadia), avete come al solito l'opportunità di aggiungere le tre Chiavi d'Oro gratis a ciascun account semplicemente riscattando il codice più volte e selezionando poi con un click una piattaforma diversa tra quelle elencate. Per chi non lo sapesse, inoltre, i codici non possono essere riscattati solo sul portale SHiFT ma anche all'interno del gioco tramite l'apposita voce dei menu.

Una volta effettuato il riscatto del Codice SHiFT, tutte le ricompense devono essere manualmente aggiunte all'inventario del vostro personaggio per poter essere utilizzate. Se non sapete come fare, sappiate che questo procedimento è molto semplice: avviate il gioco e visitate la pagina della posta in game, dopodiché scorrete la lista fino a trovare le chiavi e aggiungetele all'inventario del Cacciatore della Cripta tramite la pressione del tasto dedicato alla conferma. Ottenute le chiavi, potete utilizzarle per aprire il grande forziere sulla Sanctuary III e trovare al suo interno del bottino raro.

