Borderlands 3: Gearbox si è ispirata a shooter moderni come Titanfall 2

A giudicare da quello che abbiamo avuto modo di vedere fino ad oggi, Borderlands 3 non tradirà affatto le radici della serie. Gearbox non si è neppure piegata alle logiche moderne per quanto concerne il supporto post-lancio, annunciando 4 grandi espansioni, esattamente come avvenuto con gli altri capitoli.

Da Borderlands 2, in ogni caso, ne è passata di acqua sotto i ponti. Negli ultimi sette anni si sono avvicendati numerosi sparatutto in prima persona, che non sono affatto passati inosservati agli sviluppatori di Gearbox. Questi ultimi hanno fatto di tutto da adeguare il loro titolo agli standard moderni: tra le nuove meccaniche di gioco di Borderlands 3 figurerà, ad esempio, la possibilità di scivolare durante lo sprint, chiaramente ispirata a quella della serie Titanfall di Respawn Entertainment.

Parlando ai microfoni di Gamespot, il game director Paul Sage ha confessato che una delle sue più importanti fonti d'ispirazione è stata proprio Titanfall 2, universalmente riconosciuto come uno dei migliori FPS degli ultimi anni. "Uno dei miei titoli preferiti è Titanfall 2, uscito tre anni fa. Ragazzi, amo quel gioco. Credo che le fasi shooting siano fantastiche. E sì, sono convinto che tutti noi prendiamo ispirazione dai giochi di cui siamo fan, perché siamo tutti dei giocatori. Credo che sia vero per tutta l'industria, o almeno spero".

Borderlands 3, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Tra le nostre pagine trovate oltre un'ora di gameplay nei panni di Zane, uno dei nuovi Cacciatori della Cripta. Se volete saperne di più sul gioco, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Borderlands 3 a cura del nostro Francesco Fossetti, che ha avuto modo di testarlo in maniera approfondita in quel di Los Angeles.