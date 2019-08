Borderlands 3: Gearbox promette una trama con battute piene di umorismo 'non insensibile'

Discutendo della trama di Borderlands 3 con i colleghi di PCGamesN, il produttore di Gearbox Chris Brock ha spiegato che l'avventura che attende i nuovi Cacciatori della Cripta rimarrà nel solco tracciato dagli altri capitoli, proponendoci così una trama dai toni scanzonati con tantissime battute piene di umorismo.

Nel corso della Gamescom 2019, Brock ha illustrato la visione della compagnia capitanata da Randy Pitchford e spiegato che "in passato abbiamo agito in un certo modo (riguardo alla trama a e ai toni umoristici della storia, ndr), ma ora che ne parliamo e ci pensiamo molto di più ci diciamo 'ok, abbiamo questa battuta e vogliamo che venga valutata in modo collegiale'. Sapete, adesso lo studio è enorme: abbiamo 400 persone a Dallas e 100 persone in Quebec, per questo dobbiamo chiederci come comportarci per fare in modo che una battuta venga compresa e accettata da tutti".

Sempre riguardo ai toni della campagna principale, e all'umorismo nero con cui la serie di Borderlands affronta determinate tematiche nelle missioni della campagna principale e nelle attività secondarie legate al free roaming, Chris Brock ritiene opportuno sottolineare che nel suo team "tutti hanno una linea personale e un proprio parere, ma dobbiamo fare squadra e capire che dobbiamo fare tutti del nostro meglio seguendo il principio secondo il quale bisogna essere graffianti e divertenti ma anche comprensivi, senza essere crudeli o insensibili. Abbiamo una cultura molto diversificata all'interno dello studio e tutto vogliono rappresentarla".

Recentemente, gli stessi vertici di Gearbox hanno definito l'apertura di un apposito team di autori e scrittori della trama come l'arma segreta di Borderlands 3: staremo a vedere. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento sull'Endgame dalla Gamescom 2019 e vi ricordiamo che Borderlands 3 sarà disponibile a partire dal 13 settembre su PC, PS4 e Xbox One.