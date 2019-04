Borderlands 3: Gearbox pronta a presentare il gameplay il 1 maggio!

Dopo una lunga campagna di diffusione di teaser ed indizi, il team di Gearbox ha ufficialmente presentato al pubblico il terzo capitolo della serie Borderlands: ora, nuovi dettagli sono in arrivo!

Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale della software house ha annunciato un evento dedicato alla presentazione del gameplay di Borderlands 3. L'appuntamento, definito nel cinguettio come una "Worldwide Gameplay Reveal Live", è fissato per la prossimo settimana, nello specifico per la data di mercoledì 1 maggio. La trasmissione potrà essere seguita in diretta dai videogiocatori sul sito ufficiale del gioco, raggiungibile tramite il link presente nel Tweet. In allegato a quest'ultimo troviamo inoltre un breve Teaser, dal quale apprendiamo che l'evento prenderà il via alle ore 10 AM PT, corrispondenti alle ore 19:00 del fuso orario italiano. Siete curiosi di scoprire che cosa Gearbox ha in serbo per la community di Borderlands?



In attesa di poter seguire l'evento organizzato dalla software house, alcuni videogiocatori potrebbero voler approfittare del tempo a disposizione per approfondire le vicende narrate nei capitoli precedenti della saga: in tal caso segnaliamo che Gearbox ha pubblicato un un video che ripercorre la storia della serie Borderlands. Per i lettori più curiosi, segnaliamo inoltre che sono state recentemente condivise nuove immagini dei personaggi di Borderlands 3.