Borderlands 3: Gearbox pubblica degli spassosi trailer live action con finte pubblicità

Come se la cava ai fornelli uno Psycho? E quale marca di shampoo antipulci va per la maggiore tra gli allevatori di Skag Vomitini? Scopriamolo con gli esilaranti trailer live action di Borderlands 3 confezionati da Gearbox per offrirci un assaggio della follia che ci attende nei panni dei nuovi Cacciatori della Cripta.

I filmati live action realizzati dal team capitanato da Randy Pitchford assumono la forma di veri e propri spot pubblicitari che promuovono finti prodotti di consumo sponsorizzati dagli iconici banditi mascherati che campeggiano in ogni copertina della saga di Borderlands.

Le pubblicità lanciate fino ad ora da Gearbox sono cinque, ma naturalmente terremo d'occhio il canale YouTube della software house statunitense per tenervi aggiornati sugli eventuali pseudo-spot che verranno lanciati da qui all'uscita del titolo.

Conoscendo Gearbox, abbiamo infatti il vago presentimento che questi bizzarri trailer live action ci accompagneranno fino al lancio dell'attesissimo looter shooter di Gearbox, previsto per il sempre più prossimo 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Chi vorrà esplorare Pandora e i mondi alieni di Borderlands 3 su Google Stadia per dare la caccia agli sgherri al seguito dei Kalypso Twins, invece, dovrà attendere fino all'apertura del servizio in game streaming di Big G, fissata qui in Italia per il mese di novembre.