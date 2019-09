Borderlands 3: Gearbox risolve il problema del cloud saving

Nonostante l'ottima risposta del pubblico e della critica (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Borderlands 3), l'ultima fatica di Gearbox non è certo stata esente da problemi, che anzi si sono presentati forse anche più numerosi del previsto.

Uno dei più gravi riguardava il cloud saving, visto che molti utenti hanno segnalato una perdita dei dati, e capirete come la cosa possa essere frustrante, soprattutto dopo aver magari speso ore sul gioco.

Il bug dei salvataggi di Borderlands 3 però potrebbe finalmente essere stato risolto da Gearbox, che ha diffuso nelle scorse ore un hotfix nella speranza di lasciarsi alle spalle questa situazione. La software house ha infatti scritto di aver individuato un problema secondo cui passando da un dispositivo all'altro, e poi tornando a quello iniziale per continuare la propria partita, a volte non veniva mostrato il messaggio pop-up che chiedeva al giocatore quale salvataggio caricare, costringendolo così a ricominciare da zero il gioco e perdendo tutti i dati.

Il bug che permetteva questo è stato individuato e corretto, per cui si spera che la situazione sia definitivamente tornata alla normalità, anche se restiamo in attesa di una comunicazione ufficiale che attesti che il problema sia stato risolto.

Anche a voi è successo di perdere i dati di Borderlands 3?