Borderlands 3: Gearbox risponde alle accuse dell'ex-doppiatore di Claptrap

Negli ultimi giorni si sta chiacchierando moltissimo della faida tra David Eddings, che ha dato la voce a Claptrap nei vecchi Borderlands, e Randy Pitchford. In seguito alle pesanti accuse mosse dal doppiatore al boss di Gearbox, ecco che arriva la risposta ufficiale da parte dell'azienda.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato nelle ultime ore dall'azienda:

"Gearbox prende qualsiasi accusa di questo tipo molto seriamente e, per questo, non commenteremo quanto dichiarato da Dave poiché si tratta di questioni personali. Apprezziamo molto il contributo dato da Dave al franchise di Borderlands e continuiamo ad affermare che avremmo voluto che tornasse a dare la propria voce a Claptrap e ai personaggi dei nostri futuri progetti."

Oltre ad aver lanciato frecciatine sui presunti 12 milioni di dollari fatti sparire da Randy Pitchford, Eddings ha anche accusato il boss di Gearbox di averlo aggredito sia fisicamente che verbalmente nel corso di un evento nel 2017.

In attesa di scoprire come continuerà questo tira e molla, vi ricordiamo che Borderlands 3 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sull'Epic Games Store).