Borderlands 3: Gearbox svela 'l'arma segreta' che lo differenzierà dai capitoli passati

Lo sviluppatore di Gerabox Software Randy Varnell è intervenuto durante l'evento Develop organizzato a Colonia in contemporanea con la Gamescom 2019 per svelare quella che, a suo giudizio, dovrebbe rappresentare "l'arma segreta" di Borderlands 3.

Dalle colonne di GamesIndustry.biz, l'Head of World Development della software house statunitense ripercorre le tappe più importanti dello sviluppo di questa iconica serie sparatutto e spiegato che "se hai giocato a Borderlands in passato, sai già che non si tratta di piccoli giochi. Ci sono tantissimi dialoghi, una storia strutturata e molte linee di dialogo, per questo quando siamo arrivati a Borderlands 3 sapevamo già che avremmo reso la narrazione di questa serie ancora più grande di quanto era in precedenza".

Sempre in relazione alla trama, e all'impegno profuso dagli autori di Gearbox per stenderne il canovaccio narrativo, Varnell dichiara che "prima si trattava di dare a uno scrittore l'incarico di stendere la trama, anche se c'era molto lavoro di cui occuparsi. Sapete, alla fine di ogni progetto si scrivono così tante righe di dialogo e bisogna lavorare pesantemente con il resto degli altri sviluppatori e progettisti delle missioni che non c'è mai tanto spazio di manovra per uno scrittore. Questa volta, quindi, sapevamo di non voler uccidere di lavoro altri scrittori e così abbiamo deciso di creare un dipartimento e riempirlo di autori che condividessero l'enorme carico di lavoro".

Secondo il dirigente di Gearbox, quindi, "l'arma segreta" di Borderlands 3 sarà rappresentata dalla storia realizzata da un apposito team di autori che, lavorando di concerto con gli altri sviluppatori e programmatori della compagnia, contribuiranno ad elevare il tenore qualitativo della trama del prossimo atto di questa famosa serie sparatutto a mondo aperto. Su queste pagine trovate un video gameplay di due ore dalla Gamescom e un nostro speciale sull'Endgame di Borderlands 3, ma prima vi ricordiamo che il prossimo looter shooter di Gearbox arriverà su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 13 settembre.