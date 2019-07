Borderlands 3: Gearbox ci svela cosa si nasconde nell'Area 51

Quella del raid all'Area 51 è ormai diventata una vera e propria mania, al punto da spingere Gearbox a cavalcare l'onda per proporre agli appassionati di Borderlands 3 un divertente filmato che ci mostra cosa si nasconde nella segretissima base militare.

Nel breve video pubblicato su tutti i canali social ufficiali di Borderlands 3, possiamo vedere per qualche secondo il segreto dell'Area 51: i fucili in grado di camminare sotto la supervisione di uno Psycho. L'elemento che più a divertito gli utenti del web nel trailer d'annuncio del terzo capitolo della serie è quindi tornato a mostrarsi in occasione di questo simpatico filmato.

Prima di lasciarvi al trailer, che trovate in calce alla notizia, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 13 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sull'Epic Games Store).

Sapevate che, grazie ad una serie di passaggi completamente gratuiti, è già possibile ottenere i primi DLC cosmetici di Borderlands 3? Nelle ultime ore è invece stata approfondita la meccanica della condivisione degli oggetti in Borderlands 3, elemento molto importante per i giocatori che amano la cooperativa.

Avete già visto tutte le copertine scartate di Borderlands 3, mostrate al Comic Con di San Diego 2019?