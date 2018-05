Borderlands 3, Gears of War 5 e Splinter Cell spuntano su Wal-Mart: annunci all'E3 2018?

Wal-Mart Canada ha recentemente aggiornato il proprio listino inserendo al suo interno numerosi titoli non ancora annunciati, inclusi Borderlands 3, Gears of War 5, "Forza Horizons 5", Just Cause 4, Rage 2 e Splinter Cell.

È bene precisare, in ogni caso, che sono presenti errori di vario genere. Ad esempio, viene riportato un certo Dragon Quest 2 per PlayStation e Xbox One. Con tutta probabilità si riferisce a Dragon Quest Builders 2, titolo che non è ancora stato confermato per il mercato occidentale e che è atteso in Giappone su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Compare anche un certo Forza Horizons 5, che comprende un duplice errore: il titolo originale non ha la "s" al termine della parola Horizon, e al momento è atteso il quarto capitolo, certamente non il quinto.

Gli errori sopra riportati potrebbero essere il frutto di una svista. Inoltre, la comparsa di tutti questi titoli nel listino di un rivenditore tanto importante ha fatto risuonare il nostro campanellino d'allarme. Soprattutto perché tra esattamente un mese prenderà il via l'E3 2018, e non è escluso che alcuni di questi titoli possano effettivamente essere annunciati, sebbene al momento non c'è alcuna conferma al riguardo.

Altra nota importante: nel listino Final Fantasy VII: Remake è presente sia in versione PlayStation 4 che Xbox One, nonostante sia stata annunciata soltanto la prima. Questi tutti i titoli presenti:

Assassin’s Creed (PS4, Xbox One)

Beyond Good and Evil 2 (PS4, Xbox One)

Borderlands 3 (PS4, Xbox One)

Destiny Comet (PS4, Xbox One)

Dragon Quest 2 (PS4, Xbox One) – Dragon Quest Builders 2?

Dreams (PS4)

Final Fantasy VII Remake (PS4, Xbox One)

Forza Horizon 5 (Xbox One)

Gears of War 5 (Xbox One)

Insurgency: Sandstorm (PS4, Xbox One)

Just Cause 4 (PS4, Xbox One)

The Last of Us 2 (PS4)

LEGO DC Villains (PS4, Xbox One)

Metroid Prime 4 (Switch)

NBA 2K19 (PS4, Xbox One, Switch)

Rage 2 (PS4, Xbox One)

Splinter Cell (PS4, Xbox One)

Super Smash Bros. (Switch)

Tom Clancy’s The Division 2 (PS4, Xbox One)

WWE 2K19 (PS4, Xbox One)

Cosa ne pensate? Secondo voi c'è qualche possibilità che uno di quei titoli venga realmente presentato alla manifestazione videoludica più attesa dell'anno? Quale attendete maggiormente?