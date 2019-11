Borderlands 3: in arrivo una nuova patch e un weekend gratis su PS4 e Xbox One

Nonostante sia riuscito a convincere oltre 7 milioni di giocatori, avete ancora qualche riserva su Borderlands 3? Niente paura! Se giocate su console, il prossimo weekend potrete fugare tutti i dubbi che vi attanagliano.

Nel corso del Borderlands Show odierno, Gearbox ha annunciato che il terzo capitolo della serie potrà essere giocato senza spendere neppure un centesimo da domani 21 novembre a domenica 24 novembre. L'iniziativa sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e Xbox One. Per qualche strano motivo, il weekend gratuito non avrà luogo su PC.

Le novità non si fermano qui. In occasione del weekend gratuito, domani verrà pubblicata una patch che introdurrà il raid Strage alla struttura segreta Maliwan, dedicato a chi ha completato la storia principale, e il livello Caos 4, che aumenta ulteriormente la difficoltà della Modalità Caos eliminando i modificatori negativi e offre equipaggiamento leggendario esclusivo, non recuperabile agli altri livelli Caos.

Inoltre, come vi abbiamo già prontamente segnalato, è stata svelata la prima espansione di Borderlands 3: denominata Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot, vedrà quella birichina di Mad Moxxi andare a caccia del bottino lasciato da Jack il Bello in un casinò in orbita attorno ad un buco nero in procinto di collassare.