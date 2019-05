Borderlands 3 giocabile interamente offline: confermato lo split-screen

L'esplosivo evento dedicato al gameplay reveal di Borderlands 3 ha offerto ai ragazzi di Gearbox Software l'opportunità di illustrare nel dettaglio le novità di gameplay del looter shooter e ribadire un concetto fondamentale: il gioco potrà essere affrontato interamente offline, sia da soli che in cooperativa locale.

Sulla base delle informazioni snocciolate dagli autori al seguito di Randy Pitchford, chi vorrà intraprendere l'avventura dei Cacciatori della Cripta senza fruire della modalità cooperativa potrà farlo tranquillamente. Il titolo, infatti, esattamente come per i precedenti episodi della serie non necessiterà di alcuna connessione obbligatoria alla rete.

La cooperativa locale a schermo condiviso, oltretutto, permetterà ai giocatori di scegliere tra la gestione unificata o separata del looting: selezionando quest'ultima funzione, a ogni utente verrà mostrato in game uno specifico "flusso di bottino", con armi, gadget e mod parametrate al livello del proprio alter-ego. Sempre riguardo alla cooperativa di Borderlands 3 in split-screen, però, gli sviluppatori statunitensi non hanno confermato se tale modalità sarà accessibile solo su PlayStation 4 e Xbox One o anche su PC, dove invece manca nella recente GOTY del primo Borderlands e dove è stata introdotta nel secondo capitolo solo tramite un tool non ufficiale.

A ogni modo, il buon Francesco Fossetti è volato a Los Angeles per assistere all'evento di Gearbox e provare in anteprima Borderlands 3 con due ore di gameplay nell'attesa che il kolossal sparatutto approdi sulla nostra piattaforma d'elezione il prossimo 13 settembre.