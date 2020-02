Borderlands 3 Giorno del Crepacuore: come sbloccare le ricompense di San Valentino

Fino al 20 febbraio i giocatori di Borderlands 3 possono partecipare al Giorno del Crepacuore, il nuovo evento di San Valentino del looter shooter di Gearbox. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccare e ottenere tutte le ricompense previste per l'evento.

Per ottenere le ricompense dell'evento di San Valentino di Borderlands 3 dovete spezzare i cuori che hanno invaso il mondo di gioco. Potete trovarli in giro per tutta la mappa esplorabile, in prossimità dei nemici.

Questi cuori assumono diverse forme e si rompono in modi diversi: alcuni precipiteranno con una violenta esplosione, altri potrebbero far cadere bottino, trasformare momentaneamente i nemici in alleati e altro ancora. Maurice terrà conto del numero di cuori spezzati, fornendovi le ricompense dovute.

Come ottenere tutte le ricompense del Giorno del Crepacuore in Borderlands 3

In base al numero di cuori che avete spezzato, sarete in grado di ottenere le seguenti ricompense:

10 cuori – Skin ECHO "ECHOcardiogramma"

25 cuori – Ciondolo arma "Amore cosmico"

50 cuori – SMG leggendaria Maliwan "Terminal Polyaimorous"

75 cuori - Skin "Spezzacuori" per cacciatore della Cripta

100 cuori – Fucile da cecchino leggendario Jakobs "Wedding Invitation"

Se volete dare un'occhiata alle ricompense in questione, vi basta guardare l'immagine che abbiamo riportato in calce.

Ricordiamo che sarà possibile accumulare cuori spezzati solo fino alle 17:59 italiane di giovedì 20 febbraio, vale a dire fino alla fine dell'evento di San Valentino. Se volete ottenere tutte le ricompense del Giorno del Crepacuore, dunque, affrettatevi!

Parlando di ricompense, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo fornito un nuovo codice Shift per sbloccare gratis tre chiavi d'oro.