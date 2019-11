Borderlands 3 su Google Stadia: Gearbox entusiasta del porting del gioco

I fan della saga di Gearbox Software hanno potuto festeggiare il ritorno dell'IP con l'arrivo di Borderlands 3 sul mercato videoludico. Ora, il titolo si prepara ad un nuovo esordio.

Pur non facendo parte della line-up di lancio di Google Stadia, Borderlands 3 è infatti destinato ad arricchire il catalogo del servizio di gioco in streaming ideato dal colosso di Mountain View. Su questo porting si sono recentemente espressi due esponenti di Gearbox: Austin Malcom, Head of PR, e Randy Varnell, sviluppatore. Entrambi sono hanno infatti rilasciato alcune dichiarazioni sul tema alla redazione di Wccftech.

Austin Malcom, in particolare, ha sottolineato come il team voglia assicurarsi che tutto sia realizzato nel migliore dei modi ed ha offerto rassicurazioni sulle tempistiche della release di Borderlands 3 su Stadia: "Se Borderlands 3 non è un titolo di lancio, sarà un titolo di quasi-lancio" Varnell ha invece manifestato tutto il proprio entusiasmo per la qualità del porting: "Ho giocato a Borderlands 3 su Stadia. Ero su un cellulare con un controller collegato ad esso. Sono rimasto realmente colpito da quanto era fluido". "Sono entusiasta di scoprire dove porterà - ha proseguito lo sviluppatore, - è un territorio inesplorato. [...] Penso abbia molto potenziale per il futuro".



Per scoprire tutti i dettagli sul servizio Google, sulle pagine di Everyeye trovate uno speciale video dedicato a Google Stadia.