Borderlands 3 su Google Stadia non è aggiornato all'ultima versione?

Continuano i problemi per Google Stadia, la nuova piattaforma di gioco in streaming che dopo aver ricevuto numerose lamentele per via dell'assenza del 4K e dei 60 fotogrammi al secondo in tutti i giochi sembra ora proporre titoli non al passo con le altre versioni.

Parliamo nello specifico di Borderlands 3, uno dei tre giochi che sono stati aggiunti proprio oggi al catalogo del servizio. Alcuni utenti particolarmente attenti hanno infatti notato che su Google Stadia il gioco non ha ricevuto numerosi aggiornamenti e, per la precisione, è fermo alla patch pubblicata lo scorso 24 ottobre 2019, quasi due mesi fa. Ciò si traduce nell'assenza di numerose funzionalità aggiuntive che hanno migliorato sensibilmente l'esperienza di gioco e tra le quali troviamo la presenza di bottino leggendario esclusivo per i vari boss, un livello di difficoltà aggiuntivo e una gran quantità di fix a bug e problematiche di vario genere. A tali mancanze si aggiungono anche i ritardi dei contenuti aggiuntivi come il raid gratuito Takedown at the Maliwan Blacksite, già disponibile da settimane su PC e console, e il DLC Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot in arrivo il prossimo 19 dicembre 2019.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, vi ricordiamo che tra poche ore verrà mostrata una nuova sequenza di gioco dell'espansione Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot.