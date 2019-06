Borderlands 3 sarà un gran gioco grazie a Battleborn, rivela Gearbox

Nel discutere con i colleghi di Metro delle sfide affrontate dagli autori di Gearbox Software con il mastodontico progetto di Borderlands 3, il direttore artistico Scott Kester ha spiegato che il destino del nuovo atto della saga sparatutto dei Cacciatori della Cripta è strettamente collegato a Battleborn.

A dispetto delle critiche che hanno accompagnato il controverso progetto di Battleborn e le discussioni alimentate dagli scarsi (per non dire pessimi) risultati commerciali di questo sparatutto multiplayer intriso di elementi MOBA, Kester ripercorre gli eventi e spiega che "abbiamo sviluppato Borderlands 1 e subito dopo ci siamo occupati di Borderlands 2. Facevo parte del team di sviluppo dei due giochi ed eravamo stanchi. Ci chiedevamo se avremmo dovuto farne un altro e ad essere sinceri non volevamo, sentivamo di avere bisogno di una pausa. Perchè se non avessimo fatto quella pausa, penso che non avremmo mantenuto quegli standard qualitativi".

Fatta questa doverosa ma importante precisazione, l'Art Director di Borderlands 3 dichiara infine che "ringrazio i vertici di 2K che ci hanno permesso di provare qualcosa di nuovo con Battleborn, volevamo azzerare quella tavolozza di colori e partire da zero con un nuovo progetto. E così abbiamo fatto e... sai, se non avessimo realizzato quel gioco, Borderlands 3 non sarette stato certamente così bello così come lo è adesso. Ci ha fatto pensare in modo diverso, lavoro a Borderlands 3 da oltre quattro anni, praticamente dal giorno successivo alla conclusione di Battleborn. Per noi non si trattava di affrettare i tempi e di buttare fuori qualcosa rapidamente, desideravamo fare la cosa giusta prendendoci il nostro tempo".

Il lancio di Borderlands 3 è previsto per il 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sulle pagine di Everyeye.it trovate degli approfondimenti dedicati alla prova E3 nei panni di Moze e agli elementi di gameplay legati a viaggi interstellari armi e personaggi.