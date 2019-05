Borderlands 3 sarà il più grande, ambizioso e divertente della serie, promette Gearbox

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di IGN.com dopo essersi divertito sul palco del gameplay reveal di Borderlands 3, il direttore creativo Paul Sage ha incensato il lavoro di Gearbox e promesso agli appassionati della serie di offrire loro un vero e proprio kolossal.

Facendo un veloce confronto con l'esperienza grafica, narrativa e ludica degli altri capitoli della serie, l'autore di Gearbox ha spiegato che Borderlands 3 sarà "il più grande gioco di questo franchise sia per la quantità di asset che abbiamo realizzato che per la varietà delle ambientazioni, le dimensioni delle mappe e la libertà di azione garantita agli utenti".

"Se dovessi indicare due aspetti che renderanno incredibile il nostro gioco, sceglierei la varietà di scenari e l'enorme quantità di cose divertenti che bisognerà fare nel titolo", ha poi sottolineato Sage prima di evidenziare lo straordinario livello di dettaglio raggiunto dal suo team creativo nella realizzazione di Sanctuary 3. Quest'ultima, come abbiamo potuto ammirare nel corso dell'evento di Los Angeles presentato da Randy Pitchford, sarà infatti l'astronave che utilizzeremo come hub centrale spostandoci tra i mondi alieni del circondario galattico di Pandora per scovare tesori eridiani in compagnia dei Cacciatori della Cripta.

La commercializzazione di Borderlands 3 è prevista per il 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Qualora ve lo foste perso, eccovi lo speciale redatto da Francesco Fossetti dopo aver provato il nuovo looter shooter di Gearbox per ben due ore di gameplay.