Borderlands 3: l'HDR ne esalterà la grafica, probabile l'arrivo su PS5 e Scarlett

Quando si parla di Borderlands 3 ci si concentra soprattutto sul gameplay, sulla follia dei personaggi e sulle bizzarre armi che contraddistinguono il looter shooter in prima persona. Di recente, però, Gearbox ha anche parlato dell'aspetto tecnico del suo nuovo gioco, esaltandone l'implementazione dell'HDR (High Dynamic Range).

Stando infatti alle parole del producer Chris Brock, giocare a Borderlands 3 su un pannello HDR farà la differenza, dal momento che tale funzionalità riesce a migliorare in maniera sensibile il comparto grafico del gioco.

Ecco di seguito le parole di Brock ai microfoni di VG247:

"L'HDR? Penso che grazie a Borderlands 3 verranno venduti più monitor e televisori con HDR, poiché il gioco cambia completamente. Se poteste affiancare le versioni con e senza HDR rimarreste sbalorditi."

A migliorare la grafica di gioco contribuisce anche il nuovo sistema di illuminazione chiamato PBR:

"Siamo passati ad un motore dedicato all'illuminazione proprietario e chiamato PBR, ovvero Physics Based Rendering. Questa volta non ci sarà una luce 'finta' e potremo gestire l'illuminazione in maniera realistica. I raggi di luce rimbalzeranno in giro per la stanza e in base ai materiali degli oggetti al suo interno."

"Grazie al nuovo hardware (PS4 e One) ci è stato possibile fare tutto questo. Sarebbe stato impossibile realizzare qualcosa di simile sulla scorsa generazione di console. Dal punto di vista computazionale servono molte risorse. Personalmente ritengo che il sistema di illuminazione di Borderlands 3 sia magnifico."

Brock ha anche parlato dell'implementazione dell'Unreal Engine, avvenuta a circa un anno dall'inizio dei lavori sul gioco. Secondo lo sviluppatore, l'utilizzo di un motore come quello targato Epic Games non solo facilità lo sviluppo, ma renderà molto più semplice portare il gioco sulle piattaforme di prossima generazione come PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Non è quindi da escludere che il prossimo anno possa arrivare sulla next gen una sorta di versione definitiva comprensiva di gioco ed espansioni.

Vi ricordiamo che Borderlands 3 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 13 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sull'Epic Games Store).

Avete già riscattato le nuove ricompense VIP di FL4K? Sulle nostre pagine trovate anche il trailer di presentazione delle armi COV di Borderlands 3, dotate di caricatore infinito.