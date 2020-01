Borderlands 3: aumentata la probabilità di ricevere bottino leggendario dalle casse rosse

Nelle scorse ore earbox Software ha implementato un nuovo hotfix per Borderlands 3 su PlayStation 4, Xbox One e PC che, oltre ad attivare l'evento Casse rare ricche, ha anche apportato alcune importanti modifiche.

Tanto per cominciare, ha aumentato la possibilità di ricevere bottino leggendario dalle casse rosse e ha risolto un problema che poteva far sollevare il giocatore in aria con il cannone durante la missione "È tutto relativo" in Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot. In aggiunta, l'evento a difficoltà calibrata di Strage alla struttura segreta Maliwan è stato reso permanente. Gearbox ha inoltre anticipato che con un aggiornamento di febbraio verrà inclusa la possibilità di riattivare quella che è stata chiamata modalità Vera Strage, che ripristinerà la più difficile Strage originale per quattro giocatori.

Per applicare l'hotfix dovete accedere al menu principale e aspettare che compaia l'avviso "Hotfix applicati"! Se ciò non avviene, non beneficerete di queste modifiche e neppure dell'evento Casse rare ricche. Quest'ultimo, che sarà attivo fino alle 17:59 del 13 febbraio, aumenta la quantità di bottino leggendario all'interno delle casse rare. La modifica avrà effetto anche quando uno streamer su Twitch aprirà una cassa rara mentre seguite la sua trasmissione, purché abbiate attivato entrambi l'estensione per Twitch ECHOcast. Troverete le ricompense ottenute seguendo l'apertura delle casse rare da parte degli streamer nei messaggi di gioco quando avvierete Borderlands 3.