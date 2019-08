Borderlands 3: ingannate l'attesa con la nostra Video Anteprima 4K 60 fps

Torniamo a parlare dell'attesissimo Borderlands 3 a pochissime settimane dall'uscita grazie alla nostra nuova Video Anteprima in 4K e 60 fotogrammi al secondo.

Di recente abbiamo infatti avuto l'occasione di rimettere le mani sul looter shooter targato Gearbox e nel filmato potete scoprire tutti i dettagli sul gioco con in sottofondo delle nuove scene di gameplay in altissima risoluzione con protagonista Fl4K. Il personaggio in questione è un abile cecchino che può farsi accompagnare da svariate creature che avranno un impatto sul gameplay.

Prima di lasciarvi alla Video Anteprima, vi ricordiamo che Borderlands 3 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 13 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sull'Epic Games Store). Pare inoltre che Borderlands 3 non avrà preload su PC, dal momento che tale funzionalità non è ancora disponibile sul client dell'Epic Games Store.

Nel caso dovesse venirvi voglia di approfondire tutti i dettagli sul nostro provato, potete leggere l'anteprima di Borderlands 3 a cura di Alessandro Bruni sulle pagine di Everyeye.

Avete già letto la nostra guida utile allo sblocco dei primi DLC cosmetici di Borderlands 3 tramite i numerosi Codici VIP?