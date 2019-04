Borderlands 3: Insight Editions apre i preordini per l'Artbook ufficiale

Nell'attesa che Randy Pitchford e i ragazzi del team Gearbox ci mostrino il gameplay reveal di Borderlands 3, la casa editrice inglese Insight Editions si porta avanti col lavoro e apre i preordini per l'Artbook ufficiale.

Come si legge nella scheda informativa che accompagna l'apertura della pagina per le prenotazioni del volume illustrato su Amazon UK, The Art of Borderlands 3 esplora la creazione e il design iconico del terzo capitolo del looter shooter di Gearbox Software e svela degli interessanti retroscena sui precedenti episodi della saga FPS dei Cacciatori della Cripta.

L'Artbook in questione, la cui vendita è per il momento destinata al solo pubblico britannico (e quindi disponibile unicamente in lingua inglese), si comporrà di 208 pagine a colori e proporrà al suo interno del materiale originale, con disegni inediti, render e illustrazioni arricchite dal commento dei rispettivi artisti. Considerando lo straordinario livello di dettaglio e l'unicità della copertina ufficiale di Borderlands 3, siamo sicuri che il volume di Insight Editions saprà offrirci più di un aneddoto riguardante la creazione del mondo di gioco, dei personaggi e delle infinite armi che caratterizzeranno il kolossal sparatutto.

A ogni modo, dalle ore 19:00 di domani, 1 maggio, seguiremo in diretta su queste pagine e sul canale Twitch di Everyeye.it l'evento in streaming dedicato al gameplay di Borderlands 3 insieme a Francesco Fossetti, volato per l'occasione a Los Angeles per provare in anteprima il nuovo shooter a mondo aperto di Gearbox prima che veda la luce dei negozi il 13 settembre su PC, PS4 e Xbox One.