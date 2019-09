Borderlands 3 installa un keylogger su PC e surriscalda Xbox One X?

Non è un mistero che Borderlands 3 sia afflitto, in particolar modo su PC, da numerosi problemi tecnici e bug, tuttavia emergono ora ulteriori testimonianze che rivelano ulteriori problematiche, non solo su Windows ma anche su Xbox One X.

Diversi utenti su Reddit, ResetERA e sui social network citano in particolare un problema di surriscaldamento su Xbox One X giocando con Borderlands 3, sia in modalità risoluzione che performance. Questo problema si è verificato anche con altri titoli recenti (tra cui Fallout 76), la soluzione sembra essere quella di aspettare una patch risolutiva da parte di Gearbox.

Diversa invece la questione relativa alla versione PC, alcuni cracker hanno infatti scoperto che la versione di Denuvo utilizzata per proteggere il gioco su Epic Games Store installerebbe a insaputa dell'utente uno spyware keylogger che registra tutte le parole digitate dall'utente sulla tastiera. E' pur vero che questa è solamente una deduzione dei cracker che hanno provato a piratare Borderlands 3, per ora senza successo, dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.

Sui forum internazionali molti stanno accusando Epic Games di aver installato un DRM particolarmente invasivo con l'obiettivo di raccogliere dati da inviare in Cina tramite Tencent, colosso asiatico che possiede parte della casa d Fortnite. Bisogna però chiarire che la decisione di utilizzare o meno un sistema di protezione dipende in realtà dal publisher (in questo caso 2K Games) inoltre non è possibile al momento verificare quali problemi nasconda esattamente la nuova versione di Denuvo, se non un consumo di banda piuttosto elevato. La situazione è ancora tutta da chiarire, vi terremo informati sull'evolversi della vicenda.