Borderlands 3: interattività ambientale, boss e novità del gameplay

Dal palco del nuovo evento dedicato a Borderlands 3, Gearbox ha confermato che il nuovo looter shooter vanterà una grande interattività ambientale e diverse innovazioni per il gameplay.

Così come abbiamo potuto ammirare nel filmato introduttivo di Borderlands 3, ciascun Cacciatore della Cripta avrà a disposizione delle nuove animazioni per la scivolata in corsa e raggiungere delle superfici elevate superando delle sporgenze.

Sempre dalla demo di gioco presentata da Randy Pitchford apprendiamo che Borderlands 3 vanterà tantissimi scontri con i boss, delle armi con modalità di fuoco inedite, personaggi con tre distinti alberi di abilità, una maggiore interattività ambientale e dei nemici dall'intelligenza artificiale più raffinata.

Sarà inoltre possibile utilizzare i barili sparsi per la mappa per provocare danni d'area ed elementali agli sfortunati avversari presenti nelle immediate vicinanze, con spettacolari esplosioni di fuoco, elettriche o radioattive.

Restate su queste pagine per un approfondimento ulteriore su Borderlands 3, con tutti i filmati di gioco e i dettagli sulle dinamiche di gameplay datici in pasto dal team di Randy Pitchford dal palco dello show di Los Angeles.