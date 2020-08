Borderlands 3: Krieg 'medita il ritorno' nel teaser trailer del DLC 4!

Con la prossima espansione di Borderlands 3, i Cacciatori della Cripta dell'ultimo kolossal sparatutto di Gearbox potranno riabbracciare Krieg: a darne conferma è lo Psycho in persona mentre "medita il ritorno" nel teaser del quarto DLC.

Il nerboruto bandito interpretato in uno dei ricchi contenuti aggiuntivi di Borderlands 2 sarà perciò al centro degli eventi che si dipaneranno durante la prossima avventura da vivere nella dimensione looter shooter di Borderlands 3.

Il teaser trailer fissa per il 25 agosto la data di presentazione ufficiale del DLC 4 dedicato a Krieg: nel filmato di anteprima ci vengono offerti degli interessanti indizi sulle ambientazioni esplorabili e sui toni che assumerà questo contenuto aggiuntivo. Ad ogni modo, le probabilità di assistere al ritorno di Krieg lo Psycho come personaggio giocabile sono davvero remote, come d'altronde hanno suggerito nei mesi scorsi gli autori capitanati da Randy Pitchford nello specificare che, quasi sicuramente, Borderlands 3 non avrebbe ricevuto altri personaggi all'infuori del quartetto di Cacciatori della Cripta selezionabili al lancio.

In chiusura d'articolo, vi rimandiamo alla nostra recensione del terzo DLC di Borderlands 3 Taglia di Sangue e, qualora non l'aveste ancora letta, la guida di Borderlands 3 tra armi inventario e side quest.