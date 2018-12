Borderlands 3: un leak svela le quattro classi disponibili?

Anche se Borderlands 3 ha mancato l'appuntamento con i Game Awards 2018, un recente leak potrebbe aver svelato in anticipo le quattro classi presenti nel gioco. Vediamo di cosa si tratta.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, il canale YouTube di The Know avrebbe ricevuto un interessante leak su Borderlands 3 da una fonte credibile. Le informazioni trafugate riguarderebbero le quattro classi presenti nel gioco, che a quanto pare sarebbero le seguenti: Soldato, Assassino, Sirena e Beatmaster.

A giudicare dalla loro descrizione, il Beastmaster sembra l'equivalente della classe Cacciatore vista nel primo capitolo della serie, dotata dell'abilità di addomesticare fino a tre animali contemporaneamente; la classe Soldato, a sua volta, sarebbe in grado evocare un mech da assecondare ai suoi ordini. La Sirena dovrebbe concentrarsi principalmente sugli attacchi corpo a corpo, mentre l'Assassino sarà in grado di evocare un ologramma esca per disorientare i nemici presenti nei dingorni.

Dal momento che le informazioni provengono da un leak non ancora confermato, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori dettagli da parte di Gearbox. Ricordiamo che Borderlands 3 è ancora sprovvisto di una finestra di lancio, e che secondo un recente report potrebbe uscire entro il 2019.