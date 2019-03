Borderlands 3: maggiori informazioni in arrivo la settimana prossima

Durante il panel al PAX East tenuto da Gearbox, è stato annunciato Borderlands 3. Si trattava ovviamente di una notizia attesa da tempo, essendo uno dei titoli di punta della software house, e visti i recenti teaser di Gearbox che su Twitter alludeva pesantemente al nuovo capitolo della saga.

È così è stato infatti, in uno show che verrà sicuramente ricordato per via degli innumerevoli errori tecnici durante la presentazione dei video, e probabilmente anche per un numero di magia tirato un po' troppo a lungo sul palco con il gioco di carte di Borderlands.

Borderlands 3 in ogni caso arriverà, come detto, e il filmato di presentazione ha galvanizzato un po' tutti, visto che conteneva i classici elementi che hanno reso celebre la serie, e l'annuncio che nel gioco sarà presente un miliardo di armi. Letteralmente.

Mancava però la cosa più importante al video: una data d'uscita. Gearbox al momento non si è voluta sbottonare, e non ha dato nemmeno una finestra di lancio, ma prima che inziate a deprimervi, sappiate che non ci vorrà molto tempo probabilmente per sapere quando arriverà Borderlands 3.

La software house ha infatti annunciato maggiori informazioni in arrivo sul gioco a brevissimo, precisamente il 3 Aprile. Non prendete impegni per mercoledì prossimo, dunque: ci aspettano tante novità su Borderlands 3.