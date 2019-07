Borderlands 3: come ottenere i primi costumi extra grazie ad una marea di codici VIP

Manca ancora qualche settimana all'arrivo di Borderlands 3 ma, grazie ad un'interessante iniziativa di Gearbox e 2K Games, è possibile con largo anticipo iniziare ad accumulare sul proprio account i primi caschi e skin per i quattro protagonisti dello sparatutto.

Il sito ufficiale della promozione richiede necessariamente la creazione di un profilo, ma sappiate che se disponete già di un account SHiFT (quello che magari avete utilizzato per le Chiavi d'oro di Borderlands 2). Una volta effettuato il login, il primo consiglio che possiamo darvi è quello di associare tutti i vostri account Steam, PlayStation Network e Xbox Live, in modo da rendere molto semplice l'attivazione delle ricompense al lancio del gioco, fissato al prossimo settembre.

Questi sono i contenuti attualmente disponibili (presto dovrebbero arrivarne altri) nella schermata delle ricompense con relativo prezzo:

Zane, Testa Oni VIP - 4.000 Punti

Zane, Skin di rappresentanza VIP - 3.000 Punti

Moze, Testa Miaoze - 4.000 Punti

Moze, Skin di rappresentanza Moze - 3.000 Punti

Amara, Testa Quadra - 4.000 Punti

Amara, Skin di rappresentanza - 3.000 Punti

Ma come si ottengono i punti VIP? La risposta è piuttosto articolata e tra i metodi più semplici per aggiungere punti al vostro profilo troviamo la possibilità di inserire dei codici. Per utilizzare un codice non bisogna far altro che visitare la pagina dedicata proprio a questa funzionalità e selezionare una delle quattro diverse categorie di codici: Cripta, Mail, Creatore e Diamante. Di seguito trovate un lungo elenco di codici con tanto di categoria d'appartenenza.

Codici Cripta:

ILOVEBAGUETTE - 200 Punti

WEGOTUBOO - 200 Punti

BORDERLANDSCOSPLAYE3 - 500 Punti

MUSHYSNUGGLEBITES - 250 Punti

BL3REVEAL - 100 Punti

BORDERLANDS3VIP - 250 Punti

FACEBOOKVIP - 250 Punti

GAMESPOTVIP - 250 Punti

GAMEVIP - 250 Punti

IGNVIP - 250 Punti

LOADINGBAR - 250 Punti

SHACKNEWSVIP - 250 Punti

TWITCHVIP - 250 Punti

WUBWUBWUB - 250 Punti

MAYHEMPRIDE

SKAGBAIT

3DJUEGOSVIP

HALVERHAHN

BL3MUSEUMCOSPLAY

BL3FREVENTVIP 200

VIP-BOXCONCEPT

VIP-ENVART

VIP-MOXXI

VIP-COV

VIP-GUNWALL

VIP-REDCHEST

VIP-GIFTSHOP

VIP-CHARCONCEPT

VIP-CALYPSO

VIP-PHOTOBOOTH

BORDERLENS

OOPS

Codici Mail:

BL3ATE3 - 250 Punti

BL3REVEAL - 100 Punti

BL3WELCOME - 250 Punti

FIGHT4SANCTUARY - 250 Punti

JOYPUKE - 250 Punti

LOOTLOOTLOOT - 250 Punti

CLAPTASTIC - 250 Punti

SOHAPPYTOGETHER - 250 Punti

HEYSUGAR - 250 Punti

2KLOVE - 500 Punti

Codici Creatore:

COHHVIP - 250 Punti

Tutti questi punti non vi bastano? Nessun problema, poiché è possibile accumularne altri completando semplici obiettivi come la visualizzazione di trailer, l'apertura di post sul blog ufficiale o il collegamento di account come quello Twitch e 2K Games. Vi basterà visitare la pagina delle attività sul sito ufficiale per accedere immediatamente al lunghissimo elenco di obiettivi,ciascuno dei quali vi garantirà al completamento dai 250 a 500 punti. Alcuni di questi potranno inoltre essere ripetuti ogni settimana, come quelli in cui viene chiesto di visitare le pagine Facebook, Twitter e Instagram. Invitando inoltre un amico, riceverete ulteriori punti al momento della sua registrazione.

Vi consigliamo inoltre di continuare a tenere d'occhio il sito in cerca di nuove ricompense da riscattare e nuovi obiettivi da completare, dal momento che gli sviluppatori sono soliti inserirne di nuovi con una certa regolarità.