Borderlands 3 e Marvel's Spider-Man tra le offerte Amazon del 5 febbraio

Anche oggi Amazon propone interessanti offerte per la categoria Videogiochi e Console: abbiamo selezionato come di consueto tre giochi in vendita a prezzi estremamente contenuti, tra cui due blockbuster come Marvel's Spider-Man e Borderlands 3.

Wasteland 2 Director's Cut (in versione PS4, Xbox One e Nintendo Switch) viene proposto a 19.99 euro, Marvel's Spider-Man per PlayStation 4 è in offerta a 26.99 euro mentre Borderlands 3 è in vendita a 29.99 euro, ad oggi il prezzo più basso mai registrato per la versione fisica dello shooter di Gearbox.

Amazon Sconti Videogiochi

Le offerte indicate sono valide solamente per la giornata di oggi (mercoledì 5 febbraio) e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, dunque affrettatevi se siete interessati ai prodotti elencati qui sopra, in particolare lo sconto su Borderlands 3 Standard Edition è sicuramente degno di nota, questa potrebbe essere l'occasione giusta per lasciarsi tentare e acquistare così uno dei giochi più venduti dello scorso anno.

Seguiteci su Telegram per tutte le offerte tech e videogiochi, grazie al nuovo canale sarete sempre aggiornati su tutti gli sconti dei principali rivenditori online come Amazon e sui volantini delle grandi catene di elettronica.