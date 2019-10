Borderlands 3: le migliori armi leggendarie da avere assolutamente

In Borderlands 3 ci sono tantissime armi da trovare, ma quali sono le migliori? In questa mini-guida vogliamo parlarvi delle dieci armi leggendarie più potenti del gioco, spiegandovi perché vale assolutamente la pena averle nel vostro inventario.

Di seguito, 10 armi leggendarie da avere assolutamente in Borderlands 3

Flakker

Questo fucile crea un'esplosione massiccia nelle immediate vicinanze in cui viene esploso il colpo, facendo fuori i nemici in pochi istanti anche alle difficoltà più elevate. Si tratta di una delle armi più potenti del gioco, con la quale potrete eliminare anche la maggior parte dei boss. Non lasciatevela sfuggire.

Night Hawkins

Se avete bisogno di un'arma rapida e potente, questa mitraglietta a tema Stranger Things fa al caso vostro. La sua particolarità consiste nel fatto che infligge ancora più danni di notte, diventando una bocca da fuoco estremamente efficace al calar del sole. Da avere sempre con voi durante le vostre spedizioni.

Laser-Sploder

Come suggerisce il nome, questo fucile consente al tempo stesso di sparare un laser elementale a medio raggio e un sacco di colpi esplosivi. Si tratta di un'arma potenzialmente devastante con ogni classe, dotata di grande versatilità e capacità di infliggere danni.

Firesale Long Musket

Questa mitraglietta è a tutti gli effetti un lanciafiamme a corto raggio che quando viene usato crea altri lanciafiamme a corto raggio più piccoli. Il suo unico svantaggio è la sua portata, il che significa che dovrete trovarvi abbastanza vicini ai nemici. In tal caso, comunque, l'arma sarà a dir poco devastante.

King's/Queen's Call

King's e Quen's Call sono due armi in grado di infliggere notevoli danni elementali. Possono rivelarsi particolarmente utili in molte situazioni, soprattutto contro i boss. Avrete l'opportunità di dropparli verso la fine dell'avventura.

Lyuda

Questo fucile da cecchino completamente automatico potrebbe non essere eccezionale per gli scontri occasionali, ma è senza dubbio una delle armi migliori per eliminare i boss quando si riescono a infliggere colpi critici in sequenza. Se amate i fucili di precisione, non potete lasciarvelo sfuggire.

Speedloadin' Hellwalker

Un fucile a doppia canna molto efficace nell'infliggere danni elementali. Risulta molto potente con tutte le classi, in particolare con le build improntate agli scontri ravvicinati. Averlo sempre con voi può risultare un ottimo asso nella manica.

The Duc

Quest'arma di Jakobs spara colpi adesivi verso i nemici, infliggendo danni piuttosto massicci. Se usata con precisione e tempismo, riuscendo a infliggere danni critici, sarete in grado di fare pulizia tra i nemici.

Rowan's Call

Un fucile d'assalto elementale di Jakobs che può smaltire grandi quantità di nemici. I colpi critici fanno rigenerare due proiettili nel caricatore, permettendovi di sparare più a lungo senza ricaricare. Se siete bravi a infliggere colpi critici, quest'arma può diventare particolarmente letale.

One-Pump Chump

Il fucile a pompa di One Punch Man si comporta come previsto: proprio come il personaggio a cui è ispirato, può sparare un solo colpo ma con una potenza straordinaria. Se usato con criterio, può tirarvi fuori dai guai in molte situazioni. Ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come ottenere il fucile di One Punch Man in Borderlands 3.

