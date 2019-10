Borderlands 3: modalità foto disponibile su console, primo concorso fotografico su PS4

Inizialmente disponibile solo ed esclusivamente su PC, la modalità foto di Borderlands 3 è ora approdata anche sulle versioni PlayStation 4 e Xbox One grazie all'ultimo aggiornamento.

Per celebrare l'arrivo di questa particolare funzionalità, attraverso la quale i giocatori potranno immortalare i momenti più belli o divertenti della loro avventura in giro per Pandora e gli altri pianeti del mondo del looter shooter Gearbox, Sony ha indetto un concorso che premierà tutti gli scatti più belli. Dopo lo Share of the Week dedicato a Control, infatti, il colosso giapponese ha infatti deciso di dedicare la prossima rubrica focalizzata sugli screen catturati dagli utenti proprio allo sparatutto in prima persona.

Per provare ad essere scelti da Sony e fare in modo che i vostri screenshot appaiano sul sito ufficiale non dovrete far altro che condividere su Twitter le immagini scattate con gli hashtag #PS4share e #PSBlog. Avrete tempo per partecipare fino al prossimo mercoledì 30 ottobre 2019.

Sapevate che anche KingGothalion, il più celebre streamer di Broderlands 3, è passato a Mixer? Vi ricordiamo inoltre che i modder si stanno divertendo a sostituire alcuni filmati di Borderlands 3 dando vita a delle clip tanto bizzarre quanto divertenti.