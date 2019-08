Borderlands 3: la modalità Terreni di Prova si mostra in un nuovo video gameplay

Nel corso della giornata di ieri, durante la quale c'è stata l'inaugurazione della GamesCom 2019, Gearbox ha svelato due nuove modalità di Borderlands 3 utili per ottenere equipaggiamento di alto livello.

A distanza di poche ore, per la gioia degli appassionati, è anche apparso in rete un primo filmato di ben 14 minuti che mostra un'intera partita di Terreni di Prova. Questa particolare modalità mette i giocatori in una specie di arena nella quale dovranno eliminare quanti più nemici possibile entro un tempo limite. Per migliorare il bottino ricevuto al termine dell'attività è anche possibile completare una serie di obiettivi opzionali come evitare di morire, eliminare ogni singolo nemico o sconfiggere i boss rapidamente.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 13 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sull'Epic Games Store).

Nelle ultime ore è stato inoltre pubblicato un nuovo trailer di Borderlands 3 nel quale la comandante dei Crimson Raiders, la sirena Lilith, ci introduce il mondo di gioco e le varie classi disponibili.

Sapevate che, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, il comparto grafico di Borderlands 3 migliorerà sensibilmente giocando su un pannello con HDR?