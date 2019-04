Borderlands 3, Mortal Kombat 11 e Sea of Thieves in diretta su Twitch questa settimana

Settimana ricchissima di appuntamenti quella che ci prepariamo ad affrontare su Twitch, per cui armatevi di calendario e di una penna e segnatevi tutte le nostre dirette più importanti dei prossimi sette giorni. Con le parole del maestro Giovanni Muciaccia, "fatto?". Bene: proseguiamo.

Lunedì 29 Aprile

Ore 16: Retrogame con Kenobit: Gunstar Heroes:

Si parte subito alla grandissima con un po' di sano retrogame in compagnia di Kenobit.

Ore 21: Mortal Kombat 11 con OneHandFra

Il vecchio però lascia subito posto al nuovo, e a quello che è probabilmente il videogame del momento. A proposito, l'avete letta la nostra recensione di Mortal Kombat 11?

Martedì 30 Aprile

Ore 17: Mortal Kombat 11 feat SchiacciSempre

Se ancora non ne avete abbastanza di mazzate, un nuovo appuntamento col picchiaduro di NetherRealm.

Se ancora non ne avete abbastanza di mazzate, un nuovo appuntamento col picchiaduro di NetherRealm. Ore 19: Apex Legends feat. il Green

Appuntamento dedicato gli amanti del Battle Royale di Respawn.

Appuntamento dedicato gli amanti del Battle Royale di Respawn. Ore 21: The Division 2 feat. Giorno Gaming

Caricate i fucili e giocate insieme a noi a The Division 2!

Mercoledì 1 Maggio

Ore 19: Borderlands 3 Gameplay Reveal

Gearbox svela il primo gameplay di Borderlands 3, e noi saremo lì a raccontarvelo.

Gearbox svela il primo gameplay di Borderlands 3, e noi saremo lì a raccontarvelo. Ore 21: Apex Legends

Giovedì 2 Maggio

Ore 17: Sea of Thieves Anniversary

Sea of Thieves si aggiorna in occasione dell'anniversario dal lancio: scopriamo tutte le novità

Sea of Thieves si aggiorna in occasione dell'anniversario dal lancio: scopriamo tutte le novità Ore 20: 7 Giorni - Il Rotocalco videoludico

Ore 21: The Division 2 feat. Giorno Gaming

Venerdì 3 Maggio

Ore 16: Q&A

Sessione di domande e risposte con la Redazione di Everyeye.it

Sessione di domande e risposte con la Redazione di Everyeye.it Ore 17: Sea of Thieves Anniversary

Ore 19: Apex Legends feat. il Green

Ore 21: Fortnite feat. RNade

Giochiamo insieme al Battle Royale di Epic Games!

Sabato 4 Maggio

Ore 17: Mortal Kombat 11 feat. SchiacciSempre

Domenica 5 Maggio

Da definire

Tutte le nostre live le potete seguire in diretta con noi iscrivendovi al nostro canale Twitch. Per i più pigri invece, c'è Everyeye On Demand, il nostro canale YouTube dove potete trovare tutte le repliche delle nostre dirette. Vi aspettiamo!