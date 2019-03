Borderlands 3 si mostra nelle prime, esplosive immagini di gioco

Con ancora negli occhi le splendide scene di gameplay del trailer di annuncio di Borderlands 3, riguadagnamo virtualmente il palco dello showcase di Gearbox del PAX East 2019 per analizzare il video attraverso una galleria immagini che anticipa alcuni dei contenuti di questo ambizioso progetto.

Rimanendo nel solco tracciato dalla serie, il titolo proverà a fare breccia nel cuore degli appassionati vecchi e nuovi con un'offerta ludica che promette di essere a dir poco monumentale, con tantissime ambientazioni da esplorare e avventure da vivere in compagnia del proprio Cacciatore della Cripta preferito.

Particolarmente interessante è poi il dettaglio del miliardo e oltre di armi da ottenere progredendo nella storia e portando a compimento le attività secondarie legate ai singoli personaggi secondari e al lore della saga.

Il video di annuncio di Borderlands 3, però, non ci aiuta a capire quanto dovremo attendere prima di tuffarci nella dimensione sparatutto di Borderlands 3 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Un chiarimento in tal senso, comunque, potremmo averlo già nel corso dei prossimi giorni, o almeno questo è quanto suggerisce Gearbox rimandando ogni annuncio e rivelazione ulteriore su Borderlands 3 al prossimo 3 aprile.