Borderlands 3: Moze e il mech Orso di ferro scatenano il panico all'E3 2019

2K Games e Gearbox Software hanno pubblicato un video gameplay tratto dalla demo ufficiale di Borderlands 3 che può essere testata in questi giorni all'E3 2019. È interamente incentrata su Moze "L'Artigliera", uno dei quattro Cacciatori della Cripta che potranno essere impersonati nel gioco finale.

Il filmato mostra la cacciatrice e il suo fidato mech Orso di Ferro seminare distruzione a Eden-6, uno dei nuovi pianeti esplorabili. Grazie ad esso possiamo farci un'idea ben precisa sulle sue potenzialità in combattimento e vedere in azione le abilità che abbiamo avuto modo di conoscere in un precedente video di approfondimento. "Moze è un ex-soldato Vladof, veterana di mille battaglie e specializzata nel combattimento meccanizzato. La sua abilità d'azione le permette di generare all'istante e comandare un mech bipede chiamato Orso di ferro, dotato di agganci su cui installare varie combinazioni di cannoni a rotaia, minigun, lanciagranate semiautomatici, lanciafiamme, pugni pneumatici e lanciarazzi a ricerca". Niente male, vero? Trovate il filmato in apertura di notizia, buona visione!

Borderlands 3 verrà pubblicato il prossimo 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC via Epic Games Store (su Steam arriverà in un secondo momento). All'interno del gioco ci sarà un'arma dedicata ad un ragazzo gravemente malato, che ha avuto il privilegio di provare il titolo in anticipo. Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a guardare lo spettacolare trailer di Borderlands 3 dell'E3 2019.