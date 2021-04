Borderlands 3 su Nintendo Switch? E' solamente un errore, 2K fa chiarezza

Nelle scorse ore Il PEGI ha valutato Borderlands 3 Director's Cut per Nintendo Switch, facendo pensare ad un possibile imminente annuncio per quanto riguarda l'arrivo del gioco sulla console ibrida della casa di Kyoto. Le cose però non stanno così.

Borderlands 3 non è mai stato annunciato per Nintendo Switch e il fatto che il PEGI abbia valutato il DLC Director's Cut prima del gioco ha destato subito alcune perplessità. Un portavoce di 2K Games ha chiarito che si è trattato di un semplice errore commesso dall'ente di valutazione, adesso la voce è stata rimossa dal database grazie alle numerose segnalazioni ricevute da addetti ai lavori e consumatori.

2K Games conferma che Borderlands 3 non è in sviluppo per Nintendo Switch, non è escluso ovviamente che le cose possano cambiare nel prossimo futuro, allo stato attuale però non c'è nulla da annunciare riguardo il debutto del gioco sulla console Nintendo.

Director's Cut è il nuovo DLC di Borderlands 3 che include tantissime novità interessanti per i giocatori tra cui il Raid Boss Emovora L'Invincibile, un nuovo arco narrativo con protagonista Ava e la nuova funzionalità Carte della Cripta. Borderlands 3 è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e Google Stadia.