Borderlands 3, Nintendo Switch vs PS5: il confronto grafico

Lo scorso 6 ottobre Borderlands 3 Ultimate Edition è arrivato su Nintendo Switch, presentandosi in una versione completa e piena di bonus sulla console ibrida Nintendo. E con l'uscita su Switch non potevano mancare i confronti con altre edizioni in commercio del celebre shooter RPG di Gearbox Software.

Il canale Youtube GameXplain fa un confronto video tra le versioni Nintendo Switch e PlayStation 5 di Borderlands 3, mettendo in evidenzia le differenze grafiche. Trattandosi di un paragone tra una console di attuale generazione come quella Sony, ed un hardware risalente al 2017 come nel caso della piattaforma Nintendo, il versus potrebbe non apparire particolarmente bilanciato, ma può essere utile per mettere in risalto in maniera più esaustiva i punti forti e quelli deboli a livello tecnico dell'opera Gearbox su Switch.

Si notano quindi alcuni inevitabili compromessi per far girare al meglio Borderlands 2 sulla piattaforma ibrida: aspetti come textures, risoluzione, effetti d'illuminazione e di ombreggiature, occlusione ambientale ed effetti particellari risultano tutti meno curati tecnicamente su Switch, non avvicinandosi ai livelli di dettaglio toccati invece sulla riedizione per PS5. Discorso simile anche per il framerate, leggermente inferiore sul sistema Nintendo rispetto a quanto si può vedere sulla PlayStation di ultima generazione.

Nonostante tutto, al netto dei compromessi, il terzo capitolo di Borderlands sembra alla fine reggere dignitosamente anche su Switch, grazie in particolare al suo stile grafico che ben si adatta alla capacità tecniche della console Nintendo. Il trailer di lancio di Borderlands 3 per Switch permette di vedere ulteriormente in azione questa specifica versione, così da farsi un'idea più chiara sulla sua tenuta visiva.