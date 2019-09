Borderlands 3 forse non riceverà personaggi aggiuntivi: ecco perché

Come i più attenti di voi avranno sicuramente notato, nell'attuale piano per il supporto post-lancio di Borderlands 3 non sono previsti Cacciatori della Cripta aggiuntivi, e probabilmente non arriveranno mai. Per quale motivo?

Lo ha spiegato il Direttore Creativo in persona, Paul Sage, durante la prima puntata di The Borderlands Show. Stando ai dati collezionati da Gearbox Software in tutti questi anni nei differenti capitoli della serie, sembrerebbe che la maggior parte dei giocatori tenda ad utilizzare sempre il medesimo personaggio, in special modo quello scelto per la prima volta all'inizio dell'avventura. "Abbiamo notato che le persone - non proprio tutte, ma la maggior parte - una volta scelto un Cacciatore vogliono rimanere sempre con lo stesso. Inoltre, con Borderlands 3 ci siamo focalizzando sulla diversità nell'ambito di un medesimo personaggio con tante build differenti. Al momento, alcune persone vorrebbero di più, ma non credo sia la giusta strada da seguire, non per Borderlands 3". Ha inoltre aggiunto che nei titoli precedenti i giocatori raggiungevano in media il quinto livello con i personaggi aggiuntivi, prima di fare marcia indietro e tornare a giocare con la prima scelta.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe giocare con ulteriori personaggi oltre ai quattro proposti nel gioco? Ne approfittiamo per segnalare che durante la medesima trasmissione è stato svelato l'evento di Halloween di Borderlands 3, intitolato Bloody Harvest, e si è parlato del possibile arrivo di Borderlands su Nintendo Switch.