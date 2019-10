Borderlands 3 non smette di evolversi: Gearbox illustra le novità dei futuri update

Approfittando del lancio dell'ultima patch di Borderlands 3 successiva all'inizio dell'evento di Halloween Sanguinoso Raccolto, gli autori di Gearbox Software descrivono con dovizia di particolari gli interventi che caratterizzeranno i futuri aggiornamenti del loro sparatutto a mondo aperto.

Dalle pagine del sito ufficiale di Borderlands 3, gli autori al seguito di Randy Pitchford spiegano agli emuli dei Cacciatori della Cripta di aspettarsi, già a partire dal prossimo update gratuito, l'introduzione del Livello 4 di Caos e di un sensibile aumento dello spazio a disposizione sulla Sanctuary 3 per depositare le armi e gli oggetti recuperati dal proprio alter-ego.

Su consiglio dei tanti membri della community che hanno segnalato i bug e i problemi riscontrati nelle settimane di lancio di Borderlands 3, gli sviluppatori statunitensi promettono inoltre di revisionare il sistema dei livelli Caos per aggiungere nuovi modificatori, le playlist e dei premi incrementali.

Per novembre è invece prevista la modifica del "Pool Loot" dei nemici di alto rango mediante un sistema che darà modo agli utenti di ottenere degli elementi di equipaggiamento e delle armi congrue al tasso di sfida offerto da ciascun avversario, soprattutto per quanto riguarda i Boss. Tra le altre novità promesseci da Gearbox con i futuri aggiornamenti gratuiti, citiamo infine il posizionamento di ulteriori distributori, la modifica del livello di difficoltà dei nemici incontrati in talune missioni della campagna, la possibilità di saltare i filmati e la comparsa di "manichini target" (con annesso sistema di visualizzazione numerica dei danni per colpo) nell'area del poligono di tiro della Sanctuary 3.