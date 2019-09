Borderlands 3: nuova ondata di Codici VIP permette di ottenere Chiavi d'Oro e DLC gratis

Volete iniziare Borderlands 3 nel migliore dei modi? Allora vi consigliamo di non perdervi per nessuna ragione questa seconda ondata di Codici VIP, utili per sbloccare delle ricompense esclusive sul sito ufficiale del looter shooter targato Gearbox.

I codici che trovate di seguito servono ad aggiungere una speciale valuta virtuale sul vostro account di Borderlands 3, grazie alla quale si possono ottenere costumi per le 4 classi di gioco, Chiavi d'Oro e tanti altri DLC in maniera completamente gratuita. Per scoprire tutti i dettagli su come registrarsi e collegare i propri account, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra guida completa ai Codici VIP di Borderlands 3, nella quale vi spieghiamo anche altri metodi per ottenere punti.

Ecco di seguito i nuovi codici:

Codici Vault:

VIP-PAXATYA

VIP-TAKEITTOTHEPAX

VIP-PAXATTACK

VIP-PAXTASTIC

VIP-PAXSCAVENGER

VIP-LOOTPAX

VIP-PAXINIT

VIP-PAXALAX

VIP-SUPERPAX

VIP-EATINGPAX

VIP-DEATHANDPAXES

VIP-KEEPINGITPAX

VIP-ANOTHERPAXPUN

CHILDRENOFTHEVAULT

THESEPRETZELSSUCK

BONERFART

LOOTSPLOSION

MAYHEM

PWR2PLYRS

JOYPUKE

TWOWEEKS

ALLYOURGAMESVIP

NEDGAMEVIP

YOURGAMEZONEVIP

GAMEMANIAVIP

BOLVIP

MEDIAMARKTVIP

SMARTOYSVIP

PAXSCAVENGER

JVMVIP

INTERTOYSVIP

PLAYERONEVIP

EHRENMANN

LESSTHANTHREE

DASHERZ

POWERUPEMAIL

FRESHBOOTY

ONTHEHUNT

MYMAIN

CLAPTASTIC

SOHAPPYTOGETHER

HEYSUGAR

2KLOVE

BL3ATE3

FIGHT4SANCTUARY

LOOTLOOTLOOT

BL3WELCOME

BUILDURSQUAD

Codici VIP Mail:

BUILDURSQUAD

OVERCLOCKED

FORTNITEXMAYHEM

Codici Creatore:

GREGORONKH

Va precisato che alcuni codici sono validi solo ed esclusivamente per una finestra di tempo limitata ed è quindi probabile che alcuni di questi non siano più utilizzabili. In ogni caso, vi invitiamo ad inserirli sul sito ufficiale per verificarne la validità. Attualmente è possibile riscattare un costume e un casco alternativi per ciascuno dei personaggi (inclusi quelli del cacciatore FL4K) e, all'uscita del gioco, dovrebbe essere possibile spendere i propri crediti per acquistare delle preziose Chiavi d'Oro aggiuntive.