Borderlands 3: la nuova patch risolve diversi bug segnalati dai giocatori

Borderlands 3 continua ad aggiornarsi a cadenza settimanale: l'hotfix di oggi 14 novembre non aggiunge nuovi contenuti, ma risolve un bel po' di bug segnalati dai giocatori, alcuni dei quali impedivano la progressione lungo l'avventura. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Tra i problemi risolti figurano il tremolio continuo dello schermo che si verificava quando un membro della squadra usava il Pugno dell'Orso di Moze e l'audio di Maya duplicato nella decima missione, "Beneath the Meridian". Sistemati anche due bug che erano potenzialmente in grado di impedire la progressione, ovvero la scomparsa del portale di Destroyer's Rift dopo il completamento della missione secondaria "Divine Retribution" e il mancato reset delle strutture Eridiane in caso di morte durante la boss fight d Tyreen.

La nuova patch segna inoltre l'inizio della fine dell'evento Sanguinoso Raccolto: dal momento in cui verrà pubblicata, il numero dei nemici Infestati diminuirà considerevolmente! La loro scomparsa definitiva è fissata per il 5 dicembre, giorno in cui la Spooky Season giungerà alla conclusione. Il lancio della patch è fissato per la mezzanotte tra oggi 14 novembre e domani 15 novembre su tutte le piattaforme su cui è disponibile il gioco, ovvero PlayStation 4, Xbox One e PC (via Epic Games Store). Lo sapete che Borderlands 3 ha registrato un nuovo record di vendite per 2K Games?