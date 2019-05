Borderlands 3: nuove informazioni sulle abilità di Zane e Amara

Direttamente dal gameplay reveal di Borderlands 3 trasmesso in streaming da Gearbox a Los Angeles, la casa di sviluppo statunitense ha mostrato gli alberi di abilità di Zane e Amara, due dei quattro Cacciatori della Cripta che interpreteremo esplorando i mondi di questo atteso looter shooter.

Nel discutere dei poteri di Zane e Amara, il team capitanato da Randy Pitchford conferma la presenza per ciascun personaggio di ben tre alberi di abilità da evolvere liberamente partecipando alle attività in singleplayer e in cooperativa. Il triplice Skill Tree di Zane, ad esempio, sarà particolarmente ricco e comprenderà, tra le altre cose, il potere Digiclone (per creare una copia digitale di se stesso e confondere i nemici), Sentinella (un drone da combattimento autonomo per congelare, attaccare, indebolire o bombardare i nemici) e Barriera (un'abilità difensiva che crea uno scudo temporaneo per deviare il fuoco nemico e conferire bonus unici per se e per gli alleati nelle vicinanze).

Anche Amara non sarà da meno e vanterà delle abilità e dei poteri via via sempre più devastanti, con ampia possibilità di personalizzazione e specialità uniche che faranno la gioia degli appassionati della serie.

Come ribadito da Pitchford e compagni, l'uscita di Borderlands 3 è prevista per il 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Su queste pagine trovate anche degli approfondimenti dedicati ai Cacciatori della Cripta e alla loro prossima avventura contro gli sgherri al seguito dei malvagi Calypso Twins, con un focus sul filmato introduttivo e sulle attività da svolgere nella modalità cooperativa.