Borderlands 3: ecco le nuove statue targate Weta Workshop

Dopo aver annunciato l'arrivo delle statue di Apex Legends,Weta Workshop ha avviato una collaborazione anche con Gearbox per dare vita a quattro diversi oggetti da collezione dedicati a Borderlands 3.

Parliamo di prodotti facenti parte della linea Mini Epics, ovvero statue dalle dimensioni piuttosto ridotte che raffigureranno lo Psycho Bandit, l'assassino Zer0, Maya in versione "jedi" e Tiny Tina. Ciascuna di queste statue, il cui aspetto definitivo non è ancora stato ufficializzato (sul sito potete vedere un disegno con la posa che assumerà ciascuna statua) e avrà un prezzo di circa 26 euro ai quali dovrete aggiungere spese di spedizioni ed eventuali tasse. L'uscita di questi prodotti è prevista per il prossimo novembre 2019 ed è già possibile procedere alla prenotazione.

In attesa di poter mettere le mani su queste statue, vi ricordiamo che è stata finalmente svelata la longevità di Borderlands 3, che vi terrà occupati per un bel po' di ore anche nel caso non vogliate completare le attività secondaria.

Borderlands 3 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva temporale su Epic Games Store).