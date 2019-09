Borderlands 3: nuovi codici a tempo per Chiavi d'Oro e Punti VIP

Il flusso di codici pubblicati da Gearbox per il suo Borderlands 3 non vuole proprio fermarsi e nelle ultime ore sono stati pubblicati svariati codici utili sia ad ottenere Chiavi d'Oro che Punti VIP per riscattare ricompense sul sito ufficiale.

A differenza degli altri codici pubblicati nel corso delle ultime settimane, quelli pubblicati in occasione del Borderlands Show hanno una durata molto limitata ed è quindi meglio affrettarsi ad inserirli sul sito ufficiale o, come consigliano gli stessi sviluppatori, direttamente in gioco. Inserendo i codici sul sito potrete aggiungere la chiave anche a più di una piattaforma e, per farlo, vi basterà reinserire lo stesso codice e poi selezionare un'icona diversa da quella scelta in precedenza.

Ecco di seguito i due codici utili ad ottenere Chiavi d'Oro:

CHKB3-FJT9J-SK3K5-T33JJ-95J56 - 1 Chiave d'Oro (scade il 24 settembre 2019)

KSK3T-SJJSB-Z5B5K-3TTBT-TX3TT - 1 Chiave d'Oro (scade il 22 settembre 2019)

Questi sono invece gli ultimi Codici VIP, che vanno inseriti come sempre sul sito ufficiale nella relativa sezione:

ITSBEEN - Codice Cripta, 250 Punti

THEBORDERLANDSSHOW, Codice Mail, 250 Punti

Vi ricordiamo come sempre che sulle nostre pagine trovate numerose guide piene zeppe di codici di Borderlands 3 ancora validi e grazie ai quali potrete sbloccare armi, skin e altre ricompense all'interno del looter shooter.