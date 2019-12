Borderlands 3: nuovi codici per ottenere gratis 3 Chiavi d'Oro e una skin di Natale

Dopo avervi proposto una lunga serie di codici SHiFT di Borderlands 3 utili a sbloccare skin e gadget natalizi, ecco che spuntano online ulteriori codici che consentono questa volta di ottenere anche delle Chiavi d'Oro.

Per ottenere questi oggetti vi basterà fare visita al sito ufficiale del looter shooter di Gearbox Software e inserire le combinazioni di numeri e lettere che trovate qui sotto e poi selezionare la piattaforma sulla quale volete sbloccarle. È inoltre possibile inserire più volte i codici per sbloccare lo stesso contenuto su diverse piattaforme (Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One, Steam ed Epic Games Store).

Ecco di seguito i nuovi codici:

5BCBB-5SRS9-RTW9C-9JCJB-XK3X9 - Tre Chiavi d'Oro, scade il 26 dicembre 2019

WH5JJ-ZBSBH-KK6H6-R3JT3-F6TCF - Skin natalizia del dispositivo ECHO, scade il 10 gennaio 2020

Vi ricordiamo che per poter sbloccare gli oggetti dovrete riscattarli dalla sezione posta nel menu social, dal momento che al riscatto dei codici non verranno automaticamente aggiunti al vostro inventario.

Sapevate che è in arrivo il nuovo evento Strage di Capodanno in Borderlands 3?