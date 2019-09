Borderlands 3: nuovi codici per ottenere gratis Chiavi d'Oro e Punti VIP

Sembra proprio che Gearbox non abbia intenzione di fermarsi con la pubblicazione di nuovi codici nonostante l'arrivo sul mercato di Borderlands 3 e nelle ultime ore ha reso disponibile non solo un'ondata di Codici VIP ma anche svariate Chiavi d'Oro.

Prima di partire con l'elenco di Codici VIP, vi ricordiamo come sempre che questi vanno inseriti nell'apposito riquadro sul sito ufficiale. Se state avendo problemi nel trovare la sezione adatta vi invitiamo a leggere la nostra guida completa ai Codici VIP di Borderlands 3, all'interno della quale trovate tutti i dettagli su come collegare i vostri account e riscattare codici e ricompense. Va inoltre precisato che alcuni di questi codici hanno un periodo d'utilizzo limitato e potrebbero non essere più validi tra qualche giorno.

Ecco di seguito i codici:

Cripta:

ITSABOUTTIME (ricompensa: 500 Punti VIP)

DIGISTRUCT (ricompensa: 250 Punti VIP)

Mail:

OVERONEBILLION (ricompensa: 250 Punti VIP)

OVERABILLION (ricompensa: 1.000 Punti VIP)

Per quello che riguarda invece i Codici SHiFT per le chiavi d'oro, vi segnaliamo che Gearbox ha chiuso la sezione dedicata al riscatto delle ricompense sul sito ufficiale e, dal momento che il portale per i membri VIP sta dando più di qualche grattacapo agli utenti, il consiglio che vi possiamo dare è quello di riscattare i codici per le Chiavi d'Oro direttamente nel gioco (qui sotto trovate un'immagine del menu). Per poter ottenere le chiavi dovete premere il tasto start, selezionare la voce Social e navigare con il tasto R1/RB fino a raggiungere l'icona SHiFT, quella con una S sull'iconcina. Una volta riscattati i singoli codici dovrete manualmente aggiungere le chiavi al vostro profilo e, per farlo, vi basterà entrare in Posta, menu presente nella stessa schermata.

Questi sono i codici disponibili al momento per ottenere Chiavi d'Oro:

Z65B3-JCXX6-5JXW3-3B33J-9SWT6

ZRWBJ-ST6XR-CBFKT-JT3J3-FRXJ5

HXKBT-XJ6FR-WBRKJ-J3TTB-RSBHR

9XCBT-WBXFR-5TRWJ-JJJ33-TX53Z

ZFKJ3-TT6FF-KTFKT-T3JJT-JWX36

Vi ricordiamo che solo qualche giorno fa è stato pubblicato un altro codice utile ad ottenere ben 3 Chiavi d'Oro in Borderlands 3, mentre nel Pacchetto Primo Utilizzatore ne troverete 5.