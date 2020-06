Borderlands 3: nuovi dettagli su Gehenna, il pianeta del DLC Taglia di Sangue

A poco meno di una settimana dal lancio di Taglia di Sangue, prossima espansione a pagamento di Borderlands 3, Gearbox Software ha pubblicato nuove informazioni sul pianeta che farà da sfondo al DLC, ovvero Gehenna.

Stando alla descrizione del pianeta apparsa sul sito ufficiale, possiamo apprendere che Gehenna è un "pianeta di frontiera Gehenna è pericoloso come l'inferno e ancora più brutale". La pericolosità di questa nuova mappa di gioco è dovuta al suo passato, poiché è stata la sede di esperimenti bellici e biologici che hanno dato vita a mostruose creature geneticamente modificate che rappresenteranno la principale minaccia dei nostri Cacciatori della Cripta. Non sembra però che solo queste creature ci metteranno i bastoni tra le ruote, dal momento che ad aggirarsi per il pianeta ci saranno anche i membri della banda degli Indiavolati, i quali servono da guardiani alle belve.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sull'espansione, vi ricordiamo che la sua data d'uscita è fissata al prossimo 25 giugno 2020. Il DLC in questione sarà gratuito per tutti i possessori del Season Pass e tutti gli altri potranno decidere di acquistarlo separatamente.

