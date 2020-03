Borderlands 3: nuovo codice per 3 Chiavi d'Oro gratis su PS4, Xbox One, Steam ed EGS

Avete iniziato da poco Borderlands 3 in occasione del suo debutto su Steam e siete già a corto di armi e scudi degni di nota? Allora questo nuovo codice per ottenere gratis ben 3 Chiavi d'Oro potrebbe proprio fare al caso vostro.

Ecco di seguito la combinazioni di numeri e lettere da utilizzare sul sito ufficiale del looter shooter:

CTWBT-RKZZ5-6S6XS-WR33T-RHZ59

Il codice che vi proponiamo oggi non sembra avere alcuna scadenza ed è quindi probabile che resterà attivo per un bel po' di tempo. Come tutti gli altri codici SHiFT di Borderlands 3 pubblicati sul nostro sito, anche questo può essere utilizzato più volte per aggiungere le Chiavi d'Oro su ogni singola piattaforma associate al vostro account del gioco (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia).

Vi ricordiamo che è ancora valida l'offerta Twitch Prime di Borderlands 3, la quale permette di ottenere con un solo click 3 Chiavi d'Oro e una skin per il dispositivo ECHO. Se avete da poco acquistato il gioco su PC, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come abilitare il crossplay tra Steam ed Epic Games Store per Borderlands 3.