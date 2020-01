Borderlands 3: il nuovo codice per 3 Chiavi d'Oro gratis è valido solo per poche ore

Se state ancora giocando all'espansione Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot di Borderlands 3 potreste aver bisogno di qualche arma leggendaria aggiuntiva, quindi vi suggeriamo di affrettarvi a riscattare il nuovo codice SHiFT per ottenere ben tre Chiavi d'Oro gratis.

Prima di procedere al riscatto del codice sul sito ufficiale, vi ricordiamo che è bene assicurarsi di aver collegato al proprio account di Borderlands 3 tutti i profili legati alle piattaforme in vostro possesso (Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One, Epic Games Store e Steam).

Ecco di seguito il codice, valido solo per poche ore:

CBCTB-9SR9Z-F3KH5-HTWTT-959T6

Al solito è possibile riscattare più volte la stessa sequenza di numeri e lettere per aggiungere le Chiavi d'Oro a tutti i profili associati al proprio account. Se quindi siete in possesso del gioco su PS4 e PC potrete ottenere 3 chiavi su ciascuna piattaforma. Va inoltre precisato che il solo riscatto del codice non basterà ad aggiungere le chiavi al vostro inventario, dal momento che queste andranno manualmente aggiunte tramite la sezione Posta situata tra i menu social dello sparatutto.

Se avete bisogno di altre Chiavi d'Oro vi consigliamo inoltre di attivare la promozione Twitch Prime di Borderlands 3, grazie alla quale otterrete anche un ciondolo gratuito.